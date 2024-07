Olympia: Herbert streicht Weltmeister Hollatz und Krämer

Am Samstag (19.30 Uhr/MagentaSport) bestreitet die Nationalmannschaft ihren vierten Test in Hamburg gegen die Niederlande. Danach stehen am folgenden Freitag noch eine Partie in Berlin gegen Japan und am 22. Juli in London die Generalprobe gegen Gold-Favorit USA an. Bei den Sommerspielen treffen die Deutschen in der Gruppenphase von Lille erneut auf die Franzosen und die Japaner sowie auf Brasilien.