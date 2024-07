Olympia kann kommen: Neugebauer springt Stab-Bestleistung

Die Zehnkampf-Goldhoffnung zeigt sich bei einem Testwettkampf in Wetzlar gut in Form.

Olympia kann kommen: Zehnkampf-Goldhoffnung Leo Neugebauer präsentiert sich kurz vor dem Beginn der Sommerspiele in Paris in starker Verfassung. Bei einem Testwettkampf in Wetzlar verbesserte der 24-Jährige seine Bestleistung im Stabhochsprung um neun Zentimeter auf 5,30 m.