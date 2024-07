Olympia-Sicherheitschecks: Über 4000 Menschen ausgeschlossen

Im Rahmen der Sicherheitsüberprüfungen für die Olympischen Spiele in Paris sind bereits 4355 Personen von dem Großereignis in der französischen Hauptstadt ausgeschlossen worden. Das gab Innenminister Gerald Darmanin am Sonntag bekannt. Dabei handelt es sich um Menschen, die eine Bedrohung für die Veranstaltung darstellen könnten.

Enormer Sicherheitsaufwand in Paris

Die Checks wurden für alle Personen durchgeführt, die in diesem Sommer in irgendeiner Weise an den Olympischen Spielen (26. Juli bis 11. August) in Frankreich teilnehmen werden. Dazu zählen die Sportlerinnen und Sportler, aber unter anderem auch Trainer, Journalisten, Freiwillige oder private Sicherheitsleute.