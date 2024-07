Olympia-Traum von Bayern-Keeper Peretz geplatzt

Torhüter Daniel Peretz vom FC Bayern muss seinen Traum von Olympia vorerst begraben. Der israelische Schlussmann verpasst die Sommerspiele in Paris aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Die Entscheidung, die mit den Münchnern abgesprochen wurde, teilte der israelische Fußballverband am Donnerstag in den Sozialen Medien mit.