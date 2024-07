Sabally führt DBB-Kader für Olympia an

von SID 15.07.2024 • 16:21 Uhr Bundestrainerin Lisa Thomaidis nominiert am Montag den finalen 12er-Kader für die Spiele. Ein Star aus der WNBA führt den Kader bei den Olympischen Spielen an.

Starspielerin Satou Sabally führt den Kader der deutschen Basketballerinnen für die Olympischen Spiele an. Die 26-Jährige von den Dallas Wings aus der WNBA gehört zum zwölfköpfigen Aufgebot, das Bundestrainerin Lisa Thomaidis am Montag nominierte. Auch Saballys Schwester Nyara und Leonie Fiebich (beide New York Liberty) vertreten Deutschland bei den Spielen in Paris und Lille. Neu dabei ist die erst 20 Jahre alte Frieda Bühner.

Während sich das Team bereits seit rund zwei Wochen auf die erste Olympia-Teilnahme überhaupt vorbereitet, fehlten die Saballys und Fiebich bislang noch. Sie sollen in der laufenden Woche zur Mannschaft stoßen, bevor am Freitag (17.15 Uhr/MagentaSport) in Berlin der nächste Test gegen Nigeria auf dem Plan steht. Satou Sabally hatte sich im Februar beim Qualifikationsturnier in Brasilien an der Schulter verletzt und danach kein WNBA-Spiel absolviert.

In Frankreich fehlen Thomaidis die erfahrenen Kräfte Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher, weil jene sich mit der 3x3-Nationalmannschaft ebenfalls qualifiziert hatten. Beide entschieden sich, in der Streetball-Variante starten zu wollen.

Nach dem Test gegen Nigeria proben die Deutschen noch in London gegen Großbritannien (21. Juli) und USA (23. Juli). Bei den Sommerspielen treffen Sabally und Co. in der Vorrunde von Lille auf Belgien, Japan und erneut die US-Amerikanerinnen.

Die Olympia-Kader der deutschen Basketballerinnen in der Übersicht: