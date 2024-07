Olympia: Iga Swiatek jagt Gold in ihrem Wohnzimmer Roland Garros

Iga Swiatek plant den nächsten Coup in ihrem „Wohnzimmer“: Die Weltranglistenerste aus Polen geht als große Favoritin in das Tennis-Einzel bei den Olympischen Spielen. Die 23-Jährige hatte nach ihrem Drittrundenaus in Wimbledon viel Zeit für die Vorbereitung auf Paris, wo sie schon vier Mal die French Open gewinnen konnte. „Ich werde es als Lehre verstehen und mich ein bisschen mehr ausruhen“, hatte Swiatek nach der Enttäuschung von London gesagt.

Familientradition bei Olympia

Auch Swiateks Vater Tomasz vertrat Polen bereits, bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul ging er im Rudern an den Start. Seine Tochter ist seit ihrer Viertelfinalniederlage gegen die Griechin Maria Sakkari aus dem Jahr 2021 in Paris ungeschlagen und will nun viel weiter kommen als bei Olympia in Tokio, als sie in der zweiten Runde ihre Hoffnungen aufgeben musste.