Sorge vor Corona: Kanuten verschärfen Vorsichtsmaßnahmen

Die deutschen Rennsportkanuten haben kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele aus Sorge vor Corona ihre Schutzmaßnahmen wieder intensiviert. Die Stimmung in der finalen Vorbereitungsphase in Duisburg sei „ein bisschen gedrückt, da wir mit den auflebenden Corona-Infektionen wieder mehr aufpassen müssen“, sagte Canadier-Spezialistin Lisa Jahn in einem Mediengespräch: „Wir lassen gesunden Menschenverstand walten und versuchen, die Risiken zu minimieren.“

Bereits vor der Anreise zum Lehrgang habe das Team Selbsttests durchgeführt, auch vor Ort in Duisburg werde regelmäßig auf Corona getestet. "Wenn einer Kaffee trinken geht, setzt er sich nicht an den vollsten Tisch. Wenn er sich mit jemandem treffen will, geht er nicht in den kleinsten Raum", erklärte Tokio-Olympiasieger Tom Liebscher-Lucz: "Wir wissen, was in zwei Wochen stattfindet und was wir dann erreichen können. Wir wissen, um was es geht."