Tonya Harding - Nancy Kerrigan: Der Skandal, die Folgen, der Absturz

1994: Der Eiskunstlauf-Skandal nimmt seinen Lauf

Rückblende, 6. Januar 1994: Kerrigan, große Hoffnungsträgerin bei Olympia in Lillehammer, wird beim Training zu den US-Meisterschaften der Eiskunstläufer in Detroit von einem zunächst Unbekannten mit einer Eisenstange attackiert und am Knie verletzt.

“Why me, why me?“ - die markerschütternd gekreischte Frage der damals 24-Jährigen ist Breaking News im US-TV, über Stunden hinweg.

Tonya Harding durfte trotz des Verdachts zu Olympia

Das erste gemeinsame Training der US-Läuferinnen in einer kleinen Eishalle in Hamar wird zum Weltereignis. Eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn muss die Mini-Arena wegen Überfüllung geschlossen werden.

Kein Happy-End für Kerrigan

Bei der Kürentscheidung schaut die gesamte Welt in das kleine norwegische Städtchen, allein 100 Millionen TV-Nutzer werden in den USA registriert. Dass die legendäre Katarina Witt in Lillehammer einen Comebackversuch startet: Von Kerrigan vs. Harding völlig in den Schatten gestellt.