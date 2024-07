Olympia: Ukrainische Athleten meiden Russen und Belarussen in Paris

Für die ukrainische Olympia-Delegation ist das Aufeinandertreffen mit Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus in Paris alles andere als leicht. „Für uns existieren sie nicht. Wir grüßen sie nicht. Wir sagen nicht hallo, wir schauen sie nicht einmal an“, sagte Wadym Hutzajt, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees der Ukraine, am Freitag bei einer Pressekonferenz in Paris.