Wellbrock zu Doping-Affäre: "Als schlechten Witz wahrgenommen"

Olympiasieger Florian Wellbrock hat sich kritisch zum Umgang mit der Doping-Affäre um 23 chinesische Schwimmer geäußert. „Also, ich erwarte da tatsächlich nicht mehr wirklich viel zu, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, dass es gar keinen mehr interessiert, weder in den Verbänden noch in den Medien“, sagte der Magdeburger in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): „Als Sportler hat man das natürlich als schlechten Witz wahrgenommen.“