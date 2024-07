Ziel? Halbfinale! Handballer mit Medaillenträumen in Paris

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat bei den Olympischen Spielen in Frankreich sowohl für das Männer- als auch das Frauen-Team die Teilnahme an den Medaillenspielen anvisiert. „Wir formulieren das Ziel, ins Halbfinale zu kommen“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Montag bei einem Medientermin in Hennef.