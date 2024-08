Olympia: Deutsche Sprinterinnen im Keirin-Halbfinale – Medaillenhoffnung!

Die deutschen Sprinterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich haben im Keirin-Turnier der Olympischen Spiele in Paris die nächste Hürde genommen. Das Duo, das am Montag Bronze im Teamsprint gewonnen hatte, zog am Donnerstag souverän ins Halbfinale ein. Dort benötigen Hinze und Friedrich eine Top-3-Platzierung für den Einzug ins Medaillenrennen.