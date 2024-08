Olympia: Deutsche Basketballerinnen im Viertelfinale gegen Frankreich

Der Viertelfinalgegner der deutschen Basketballerinnen bei ihrer Olympia-Premiere steht fest. Das Team von Trainerin Lisa Thomaidis trifft in der ersten K.o.-Runde am Mittwoch (18.00 Uhr) in Paris auf Gastgeber Frankreich. Bei einem überraschenden Sieg gegen die Gewinnerinnen der Bronzemedaille bei den Spielen in Tokio 2021 würde im Halbfinale Olympia-Gruppengegner und Europameister Belgien oder Spanien warten.