Olympia: Florian Unruh im Achtelfinale – Medaillenhoffnung lebt!

von SID 01.08.2024 • 13:18 Uhr Der Berliner gewinnt in Paris seine zwei Einzelduelle am Donnerstag und darf weiter von einer Medaille träumen.

Der Berliner Bogenschütze Florian Unruh hat bei den Olympischen Spielen in Paris das Achtelfinale im Einzelwettbewerb erreicht. Unruh bezwang am Donnerstagmittag den Japaner Junya Nakanishi mit 6:4. In der vorigen Runde hatte er sich zuvor gegen Youssof Tolba aus Ägypten mit einem souveränen 6:0 durchgesetzt. Weiter in der Runde der besten 16 geht es für Unruh, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Rang fünf belegt hatte, am Sonntag.

Zusätzliche Medaillenchance im Mixed

Eine zusätzliche Medaillenchance hat der 31-Jährige zudem auch noch im Mixed an der Seite von Michelle Kroppen (Berlin). Für die deutschen Bogenschützinnen ist am späten Nachmittag noch Charline Schwarz (Feucht) im Einsatz, die 23-Jährige kämpft in ihrem Einzel gegen die Mexikanerin Ana Vazquez um 17.27 Uhr um einen Platz im Feld der Top-16.

