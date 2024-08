Olympia: Deutsche Ruderinnen holen Bronze – Genugtuung für DRV

Laut Bielig habe es in der Vorbereitung in den vergangenen drei Jahren "so manches Problem" gegeben, "aber die Mannschaft und auch Trainer Marcin Witkowski haben eine enorme Entwicklung genommen", sagte sie: "Die Fokussierung auf das große Ziel war in dieser Saison sehr stark. Ich freue mich sehr mit ihnen über die Bronzemedaille."