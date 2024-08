Olympia: Popp und Linder zurück – Hrubesch setzt auf Bronze gegen Spanien

Bundestrainer Horst Hrubesch geht mit zwei Änderungen in das Duell um Bronze bei den Olympischen Spielen am Freitag (15.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Spanien. Alexandra Popp und Linksverteidigerin Sarai Linder kehren in die Startelf der deutschen Fußballerinnen zurück. Lea Schüller bleibt zunächst auf der Bank.