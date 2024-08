Olympia: Gold und Heiratsantrag – Huang Yaqiongs unvergesslicher Tag

Ausgerechnet in der Stadt der Liebe hat die chinesische Badminton-Spielerin Huang Yaqiong einen unvergesslichen Tag erlebt. Zunächst gewann sie am Freitag in Paris gemeinsam mit Zheng Siwei Olympia-Gold im Mixed-Doppel, ehe ihr Freund Liu Yuchen ihr noch in der Halle einen Heiratsantrag machte.