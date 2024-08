Olympia: Deutsche Hockey-Teams im Viertelfinale – Gold im Visier!

Starke Vorrundenbilanz

Mit vier Siegen und einer Niederlage auf dem Konto zogen die deutschen Hockey-Männer in der Tabelle der Gruppe A an Mitfavorit Niederlande vorbei und treffen in der Runde der besten Acht am Sonntag nun auf den Vierten der Gruppe B Argentinien. Deutschland peilt in Paris die fünfte Goldmedaille nach 1972, 1992, 2008 und 2012 an. Bei den vergangenen Sommerspielen 2021 in Tokio hatte sich das DHB-Team mit dem vierten Platz zufriedengeben müssen.