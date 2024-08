Hockey: Niederländerinnen holen fünftes Gold

Die Niederlande sind bei den Frauen die führende Nation. Seit Moskau 1980 ist Frauenhockey olympisch, schon 1984 in Los Angeles gab es das erste Gold für Oranje. Es folgten die Triumphe in Peking 2008, in London 2012 in Tokio 2021 und nun in Paris. Die Chinesinnen indes standen zum zweiten Mal im Olympia-Finale - und mussten sich zum zweiten Mal den Niederlanden geschlagen geben: Bei den Heimspielen 2008 hatte China erstmals um Gold gespielt.