Olympia: Angelique Kerber beendet Karriere mit emotionalem Rückblick

Das so dramatische letzte Match der Karriere war gerade ein paar Stunden her, da erinnerte sich Angelique Kerber an ihre größten Momente. "Der schönste Sieg? Definitiv Wimbledon! Das war immer mein Kindheitstraum", erzählte die 36-Jährige nach dem Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen am Mittwochabend im ARD-Studio. Aber auch die Australian Open, ergänzte Kerber, blieben ihr in Erinnerung: "Mein erster Turniersieg".