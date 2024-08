Olympia: Deutsche Mittelstreckler verpassen Finale trotz Bestzeiten

Die Finalträume der deutschen Mittelstreckler Majtie Kolberg und Robert Farken bei den Olympischen Sommerspielen in Paris sind unerfüllt geblieben. 800-m-Läuferin Kolberg (Ahrweiler) schied am Sonntag im Halbfinale trotz einer persönlichen Bestzeit von 1:58,52 Minuten ebenso wie Farken über die 1500 m aus. Der Leipziger wurde in 3:33,35 Minuten Siebter, nur 32 Hundertstel fehlten zur Teilnahme am Rennen um Gold.