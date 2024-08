Olympia: Deutsche Kajak-Asse jagen weiter Medaillen im Zweier

Beginnen vor dem zweiten Finaltag der deutschen Kanu-Festspiele also die teaminternen Psychospielchen? "Auf gar keinen Fall", sagte Schopf - und lachte. Durch den Erfolg im Vierer habe das Team schon "das gewonnen, was wir gewinnen wollten". Der Zweier sei "die Zugabe". Zumal die Vorläufe, in denen beide deutschen K2-Boote siegreich waren, gezeigt hätten, "dass wir uns nicht verstecken müssen".