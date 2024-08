Nach Olympia-Enttäuschung in Paris: Leonie Beck lässt Zukunft offen

Nach ihrem neunten Platz im olympischen Freiwasserrennen in der Seine hat Doppel-Europameisterin Leonie Beck ihre Zukunft offen gelassen. „Ich brauche erstmal für meinen Kopf eine Pause“, sagte die 27-Jährige, „dann werde ich die Weltcuprennen zu Ende schwimmen.“

Auf die Frage nach den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles antwortete die Würzburgerin, die in Italien lebt und trainiert: "Ich bin jetzt 27. Bestes Alter? Für was ist die Frage."