Olympia: Mihambo zittert sich ins Finale – Gold-Hoffnung lebt!

Malaika Mihambo hat die erste Aufgabe ihrer olympischen Goldmission in Paris gemeistert, dafür aber ganz starke Nerven gebraucht. Nach zwei ungültigen Versuchen sprang die Olympiasiegerin am Dienstagvormittag in der Qualifikation 6,86 m und nutzte so ihre letzte Chance, um ins Finale am Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und Eurosport) einzuziehen. Mihambo ging im dritten und letzten Versuch auf Nummer sicher und verschenkte am Brett 30,9 Zentimeter.