Olympia: Breaking-Athletin Rachael Gunn reagiert emotional auf Hass

Rachael Gunn lieferte bei den Olympischen Spielen in Paris einen Auftritt ab, der in der Sportwelt und den sozialen Medien gleichermaßen polarisierte. Mit ihren unkonventionellen Tanzbewegungen stach sie aus der Masse hervor, für viele Beobachter aber nicht im positiven Sinne.

Ihr Tanzstil war eine Mischung aus Bodenrollen und hüpfenden Bewegungen, die an ein Känguru erinnerten und schließlich in einer Null-Punkte-Wertung mündeten. Besonders auffällig war ein Moment, in dem sie mit der Hand am Kinn gedankenverloren über die Tanzfläche schlenderte.