Olympia: Deutsche Sportschützinnen verpassen Finale – Bitterer Rückschlag

Die deutschen Sportschützinnen haben bei den Olympischen Spielen in Paris einen Dämpfer kassiert und den Einzug in das Finale im Dreistellungskampf verpasst. Jolyn Beer belegte in der Qualifikation den undankbaren neunten Platz, nur die ersten acht Athletinnen erreichten die Endrunde am Freitag (09.30 Uhr). Anna Janßen, Weltranglistenzweite in dieser Disziplin, wurde knapp dahinter Elfte.