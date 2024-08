Olympia: Schwimmstar Ceccon schläft im Freien – Kritik an Bedingungen

Der italienische Schwimm-Olympiasieger Thomas Ceccon hatte sich wie andere Sportler über die in seinen Augen dürftigen Bedingungen im Athletendorf von Paris beschwert: Essen zu schlecht, Zimmer zu warm und überhaupt - alles nicht so schön. Also schien der Schluss zwangsläufig, als nun in den sozialen Medien ein Foto auftauchte, das Ceccon schlafend in einer Grünanlage zeigte. Aufgenommen und geteilt hatte dieses der saudische Ruderer Husein Alireza.