Team GB spendet Olympia-Ausstattung für wohltätige Zwecke

Als Dank an das Gastgeberland spendet das britische Olympiateam nach den Spielen in Paris Möbel, Matratzen, Sportausrüstung und Lebensmittel an französische Hilfsorganisationen. „Unsere Gastgeber haben uns und unsere Athleten auf wunderbare Weise in Frankreich willkommen geheißen“, sagte Hugh Robertson, Chef des britischen NOKs. Daher sei „es eine absolute Freude, dass wir, wo wir können, etwas an diese Gemeinden zurückgeben“.