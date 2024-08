Olympia: DFB-Frauen im Halbfinale gegen USA – Oberdorf feuert an!

Moralische Unterstützung für die DFB-Frauen im Halbfinale gegen die USA: Beim Duell mit dem Rekord-Olympiasieger am Dienstagabend (18.00 Uhr im LIVETICKER) feuert die verletzte Führungsspielerin Lena Oberdorf das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch auf der Tribüne im Stadion in Lyon an. Oberdorf stieß am Mittag zur Mannschaft, sie wird bis zum Ende des olympischen Turniers in Frankreich bleiben. Das teilte der Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit.