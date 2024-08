Olympia: Deutsche Wasserspringer ohne Medaille – Barthel auf Platz 6

Gold für China im Wasserspringen

Auch im achten Wettbewerb im Wassersportzentrum am Stade de France ging Gold an China. Cao Yuan siegte vor dem Japaner Rikuto Tamai und dem Briten Noah Williams. Synchron-Olympiasieger Yang Hao verpasste als erster Chinese in Paris eine Medaille - und wurde nach völlig verkorkstem Finale Letzter.