DOSB: Seifert regt Strukturreform an

Es gebe in sehr vielen Sportarten Organisationen, "die sich auf den Spitzensport, etwa die Bundesligen konzentrieren. Auch in der Wirtschaft sehen wir in vielen Bereichen eine Spezialisierung", sagte Seifert. Doch der DOSB sei "den umgekehrten Weg gegangen, als sich 2006 Deutscher Sportbund und Nationales Olympisches Komitee vereinten".