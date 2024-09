Eiffel-Familie will Olympische Ringe abmontieren lassen

Die Nachfahren des Architekten Gustave Eiffel haben gegen Pläne protestiert, die Olympischen Ringe bis 2028 am Eiffelturm zu belassen. Die Ringe seien "bunt und sehr groß", erklärte der Verein der Eiffel-Nachfahren am Montag in Paris: "Sie hängen in der beliebten Sichtachse und stören damit das Gleichgewicht der reinen Formen des Denkmals". Bis Ende des Jahres solle die Stadt daher das Symbol abmontieren.