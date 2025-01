L.A. 2028: Trump verspricht größtmögliche Unterstützung

Angesichts der verheerenden Brände in Los Angeles hat der designierte US-Präsident Donald Trump den Olympia-Machern für die Spiele 2028 in dem kalifornischen Katastrophengebiet größtmögliche Unterstützung zugesichert.

Trump löst am Montag Joe Biden im Amt des US-Präsidenten wieder ab und zieht im Anschluss an seine feierliche Amtseinführung in Washington nach vier Jahren erneut in das Weiße Haus ein.