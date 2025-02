Borger fordert Reformen über Olympia-Bewerbung hinaus

Ein neuer Anlauf für Spiele in Deutschland allein könne den Reformstau nicht beseitigen, sagt die Präsidentin des Vereins Athleten Deutschland.

Für Beachvolleyballerin Karla Borger wären Olympische Spiele in Deutschland nicht das alleinige Heilmittel für die Sportlandschaft. „Die Bewerbung um Heimspiele sollte die Politik anspornen, Reformen in der Spitzensportförderung zügig umzusetzen“, sagte die Präsidentin des Vereins Athleten Deutschland der Welt am Sonntag, schränkte aber ein: „Wir dürfen die Beseitigung des Reformstaus im Spitzen- und Breitensport nicht allein von einer erfolgreichen Bewerbung und der Entscheidung des IOC abhängig machen.“