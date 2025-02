"Der Zug fährt nur geradeaus": DEB-Frauen im Partymodus

Als ihre Teamkolleginnen schon zum gehypten Schlager-Hit "Wackelkontakt" von Oimara in der Kabine tanzten und die ersten Kaltgetränke genossen, schrieben Lilli und Luisa Welcke noch fleißig Autogramme. Erst ein paar Minuten später stießen die eineiigen Zwillinge zu den Feierlichkeiten in der Kabine, in der die deutschen Eishockey-Frauen auf das Ticket für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo anstießen - die Welcke-Schwestern hatten es mit ihren beiden Toren möglich gemacht. "Das war mein Traum seit meiner Kindheit", sagte Luisa Welcke bei MagentaSport.