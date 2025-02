Kühlanlage des Eiskanals in Cortina in Betrieb genommen

In einem Jahr sollen im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo Medaillen vergeben werden. Seit Donnerstag ist die Kühlanlage in Betrieb.

Im Rennen um die rechtzeitige Fertigstellung des Eiskanals für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo haben die Organisatoren ein wichtiges Teilziel erreicht. Die Kühlanlage der Bahn, auf der im kommenden Jahr die olympischen Bob-, Rennrodel- und Skeletonwettbewerbe stattfinden sollen, wurde am Donnerstag in Betrieb genommen.