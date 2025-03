Kandidaten vor IOC-Wahl: Samaranch in der Defensive

Der Spanier hat eine eigene Stiftung, in der zwei stimmberechtigte IOC-Mitglieder sitzen. Einen Vorteil verneint er.

Während im großen Sitzungssaal die Arbeit des Internationalen Olympischen Komitees unter Präsident Thomas Bach ausführlich gewürdigt und auf die Erfolge der vergangenen zwölf Jahre zurückgeblickt wurde, strahlten die sieben Präsidentschaftskandidaten am Tag vor der Wahl Zuversicht aus - doch auch Zwischentöne blieben nicht aus.

So wurde der zum Favoritenkreis gezählte Juan Antonio Samaranch mit der Frage konfrontiert, ob er einen unfairen Vorteil genieße, weil zwei chinesische IOC-Mitglieder im Rat seiner eigenen Stiftung sitzen. „Die Stiftung wurde vor über zwölf Jahren gegründet und ist eine chinesische Stiftung, die meinen Familiennamen trägt“, sagte Samaranch hierzu am Rande der 144. IOC-Vollversammlung im griechischen Costa Navarino.

Knapp 90 der 109 IOC-Mitglieder sind im ersten Wahlgang am Donnerstag (ab 15.00 Uhr) stimmberechtigt. Ausgeschlossen vom Votum sind Bach sowie die sieben Bewerber selbst und - solange diese im Rennen sind - auch deren Landsleute. Wer die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereint, tritt am 24. Juni die Nachfolge des gebürtigen Würzburgers Bach an, der 2013 zum neunten Präsidenten der IOC-Geschichte gewählt worden war.