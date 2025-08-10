Ein historisches Sturz-Drama mit ungeahnten Folgen

Daniel Höhn 10.08.2025 • 14:40 Uhr Bei den Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles ereignet sich im 3000-Meter-Lauf ein Sturz-Drama, welches ungeahnte Ausmaße annimmt.

Mary Decker wollte endlich Gold holen. 1972 war der US-Superstar mit 14 Jahren für die Olympischen Spiele noch zu jung, 1976 war die Läuferin verletzt und 1980 wurden die Spiele in Moskau boykottiert. Deshalb sollte es am 10. August 1984 in Los Angeles endlich klappen. Der Druck war groß und das 3000-Meter-Rennen endete in einem Drama.

{ "placeholderType": "MREC" }

Decker kam zu Beginn der Hauptgerade Zola Budd, einer Südafrikanerin, die für Großbritannien startete und auf der Innenbahn vor ihr lief, gefährlich nahe. Doch anstatt Budd auf den Arm zu tippen und sie damit zu warnen, machte Decker nichts.

Decker riss der Kontrahentin die Rückennummer ab

Das sollte sich rächen, als noch knapp 1300 Meter zu absolvieren waren. Zwischen Budd und Decker kam es zur folgenschweren Berührung. Die US-Amerikanerin stolperte und riss ihrer Kontrahentin im Fallen sogar noch die Rückennummer ab.

Zu allem Überfluss fiel Decker mit der Hüfte auf die Bahnabgrenzung und verletzte sich dabei. Sie musste aufgeben, während sich aus dem Raunen im weiten Rund des Stadions ein Pfeifkonzert gegen Budd, die immer barfuß lief, entwickelte. Sie wurde am Ende Siebte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Decker hingegen blieb neben der Laufbahn liegen und vergoss bittere Tränen. Dieser dramatische Vorfall bedeutete eine Art Wendepunkt in ihrer Karriere, die bis dahin nur bergauf verlaufen war. Denn obwohl sie noch 15 Jahre weiterlief, gewann sie bis 1999 keinen Titel mehr.

Direkt nach dem Rennen war Decker voller Adrenalin, schlug die Hand von Budd, die sich entschuldigen wollte, aus.

Auch Decker nicht ganz unschuldig

„Ich mache sie dafür verantwortlich. Sie ist wohl noch nie in so einem Rennen gelaufen und wusste nicht, wie sie sich zu verhalten hat“, warf Decker ihrer Widersacherin vor. Sie habe das Rennen nicht verloren, weil sie zu schlecht gewesen sei, und brach in Tränen aus, „sondern ich das Opfer einer unglücklichen Situation wurde, die ich nicht kontrollieren konnte“.

So ganz unschuldig war Decker aber auch nicht, denn sie hätte nach einer ersten kleinen Kollision den Abstand zu der vor ihr laufenden Budd vergrößern müssen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Als gerangelt wurde, war für mich klar, dass ich nun einfach voran laufe“, betonte Budd: „Ich kam ins Straucheln und wusste, dass etwas passiert war, denn die Fans buhten laut.“

Aber nicht nur die Fans äußerten ihren Unmut, auch die US-Zeitungen stellten Budd als Sündenbock dar. „Es war wie in einem Alptraum“, schilderte Budd: „Aber sie gibt mir immer noch die Schuld. Vielleicht ist es wie beim Krieg: Du vergibst, aber du vergisst niemals.“

Decker an Budd: „Lass uns das alles vergessen“

Als es Richtung Weihnachten 1984 ging, besann sich Decker offenbar eines Besseren und schickte Budd einen Brief. „Ich will mich einfach nur dafür entschuldigen, dass ich dich bei den Olympischen Spielen emotional verletzt habe“, schrieb Decker.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wenn wir uns das nächste Mal sehen, würde ich dir gerne die Hand reichen. Lass uns das alles vergessen. Wer weiß? Manchmal werden aus erbitterten Rivalen Freunde“, führte Decker weiter aus.

Was Decker nicht wusste, war, dass noch ein halbes Jahr vor dem dramatischen Rennen ein Poster über dem Bett von Budd hing. Es zeigte ihr Vorbild: Mary Decker.