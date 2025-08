Erlass: Trump beruft Taskforce für Olympische Spiele

US-Präsident Donald Trump will eine Taskforce mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles ins Leben rufen. Einen entsprechenden Erlass unterzeichnete der 79-Jährige am Dienstag im Beisein des Organisationschefs Casey Wasserman.

Wasserman überreichte dem Präsidenten am Dienstag einen Medaillensatz von 1984, als die Sommerspiele zuletzt in Los Angeles stattgefunden hatten. „Sie haben uns bei jedem Schritt unterstützt und geholfen. Ohne Sie wären wir nicht hier“, sagte Wasserman, der Trump auch die Möglichkeit anbot, die olympische Fackel zu tragen. Dies hatte er bereits 2004 in New York vor den Wettkämpfen in Athen getan.