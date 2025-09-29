"Guess who's back?": Snoop Dogg erneut bei Olympia

SID 29.09.2025 • 11:52 Uhr Der Rap-Superstar Snoop Dogg berichtet für den TV-Sender NBC von den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo.

Rap-Superstar Snoop Dogg wird bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo erneut für den US-Fernsehsender NBC im Einsatz sein.

Der 53-Jährige hatte vor einem Jahr als Sonderkorrespondent die Sommerspiele in Paris aufgemischt und werde nun mit Moderator Mike Tirico „dem großen US-Primetime-Publikum seine winterliche Sicht auf die Ereignisse“ präsentieren, teilte NBC mit.

Der Sender veröffentlichte dazu ein Video, in dem der Rapper in einer Jacke in den US-Nationalfarben und von Schnee umgeben fragt: „Guess who’s back?“ („Ratet mal, wer zurück ist?“) Bei den Spielen in Norditalien (6. bis 22. Februar 2026) werde Snoop Dogg nach Senderangaben wie in Paris die Sehenswürdigkeiten der Region erkunden, bei Wettkämpfen vor Ort sein und Athleten begleiten.

Snoop Dogg freue sich, erneut mit seinem „Kumpel“ Tirico zusammenzuarbeiten und „mit den Athleten und ihren Familien zu feiern“, wurde er in der Mitteilung zitiert: „Die Olympischen Spiele sind die größte Bühne der Welt, und wie jeder weiß, dreht sich bei mir alles um Sport, darum, Menschen zusammenzubringen und zu vereinen und dabei Spaß zu haben.“ Er werde seine „Daunenjacken, Schneehosen, Skibrillen und Schlittschuhe mitbringen“.

