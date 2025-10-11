Kiriasis: Top-10-Platzierung für „Golden Underdogs“ möglich

SID 11.10.2025 • 06:36 Uhr Bob-Rekordweltmeisterin Sandra Kiriasis sieht in den nigerianischen Athletinnen großes Potenzial. Ziel ist zunächst eine Olympia-Teilnahme.

Bob-Rekordweltmeisterin Sandra Kiriasis will ihren „Golden Underdogs“ den Traum von Olympia ermöglichen - und traut den nigerianischen Athletinnen auf dem Weg nach Cortina d’Ampezzo einiges zu. „Es wäre für mich ein absoluter Traum, wenn Simi und ihr Team nicht nur die Olympia-Qualifikation schaffen, sondern dort eine Top-Ten-Platzierung erreichen. Ich bin überzeugt, dass es möglich ist“, sagte Kiriasis.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Olympiasiegerin von 2006 unterstützt mit ihrem Projekt „Golden Underdogs“ Athleten aus Nationen, die aufgrund fehlender Wintersport-Tradition nur Außenseiter sind. Derzeit betreut sie die Nigerianerinnen Simidele Adeagbo (44) und Kewe King (28), die im August bei ihr im Westerwald trainiert haben.

„Simi bringt eine enorme Athletik mit, wir haben gutes Material, und mit meiner Erfahrung können wir die Bahnen schnell erarbeiten“, ist sich Kiriasis sicher: „Klar, am Ende braucht man auch ein bisschen Glück – aber die Voraussetzungen sind da.“

Kiriasis arbeitet für den „Traum“

Für Kiriasis und ihre Schützlinge gilt es, bis zum 18. Januar in verschiedenen Rennserien (Weltcup, Europacup, Nordamerikacup) die nötigen Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) zu sammeln. Es mache ihr „große Freude, meine Erfahrungen weiterzugeben“, betonte Kiriasis, die für ihr Projekt auf finanzielle Unterstützung durch Partner angewiesen ist.

{ "placeholderType": "MREC" }