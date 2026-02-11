Eistanz: Gold für französisches Duo Beaudry/Cizeron

SID 11.02.2026 • 23:13 Uhr Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron gewinnen hauchzart vor den Weltmeistern und Team-Olympiasiegern.

Die französischen Eiskunstläufer Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron haben bei den Olympischen Winterspielen in Mailand Gold im Eistanz gewonnen.

Das bereits nach dem Rhythmustanz in Führung gelegene Duo siegte nach der Kür mit insgesamt 225,82 Punkten hauchzart vor den Weltmeistern und Team-Olympiasiegern Madison Chock und Evan Bates aus den USA (224,39 Punkte). Bronze ging an Piper Gilles und Paul Poirier aus Kanada (217,74).

Cizeron verteidigte damit seinen Titel, bei den Winterspielen 2022 in Peking hatte der 31-Jährige zusammen mit Gabriella Papadakis triumphiert. Mit Fournier Beaudry bildet er erst seit etwas mehr als einem Jahr ein Duo auf dem Eis. „Wer hätte das gedacht. Unglaublich, ich kann es kaum fassen“, sagte Deutschlands Eiskunstlauf-Ikone Katarina Witt im Live-Kommentar in der ARD.