Watzke macht sich für Rhein-Ruhr stark

Der Präsident von Borussia Dortmund meint, dass NRW von den Spielen am meisten profitieren würde. Es geht um die Spiele 2036, 2040 oder 2044.

Fußball-Funktionär Hans-Joachim Watzke (67) spricht sich für eine deutsche Olympiabewerbung mit der Kampagne Köln/Rhein-Ruhr aus. „Auch wenn es in erster Linie darum geht, die Spiele nach Deutschland zu holen, so ist Olympia auch immer ein infrastruktureller Boost für die jeweilige Region. Ich bin überzeugt, dass dieser Boost im Ruhrgebiet und im Rheinland deutlich besser angebracht wäre, als beispielsweise in München“, sagte der Präsident von Borussia Dortmund im Gespräch mit der Welt.

Am Samstag wählen die Delegierten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) den Bewerber für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. Die Region Rhein-Ruhr mit der Stadt Köln als „Leading City“ konkurriert mit Berlin und München um den Zuschlag. Die Entscheidung gibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekannt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) will 2029 über den Austragungsort 2036 entscheiden.

Watzke sieht Vorteile für das gesamte Land

Für Watzke hätten Olympische Spiele an Rhein und Ruhr auch Vorteile für das gesamte Land. „Hier hat schon das erste Wirtschaftswunder seinen Grundstein gehabt. Ich glaube, die Menschen in NRW tun sich aufgrund ihrer Art auch etwas leichter damit, über die Grenzen ihres Bundeslandes zu denken als vielleicht der typische Bayer, der zunächst auch an Bayern denkt“, sagte der einflussreiche Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes.

„Wenn man die Olympischen und Paralympischen Spiele als zusätzlichen Motor für den Transformationsprozess versteht, den Deutschland sowieso durchlaufen muss, dann kann meiner Meinung nach die Entscheidung für KölnRheinRuhr fallen“, sagte Watzke. Das Dortmunder Stadion ist im Konzept der Bewerbung als Austragungsort von Fußballspielen vorgesehen. Auch die Westfalenhalle gehört zu den Olympiaplänen aus NRW.

„Wir als BVB, aber auch ich persönlich, stehen zu 100 Prozent hinter der Idee von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland. Unser Land braucht positive Fernziele, um wieder zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Und die Spiele können so ein positiver Fixstern sein“, sagte Watzke.