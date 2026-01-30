SPORT1 iGaming 30.01.2026 • 09:37 Uhr Alles, was du über den bet365 Prize Matcher wissen musst: Von täglichen Enthüllungen bis zu den Bonusbedingungen für Wett-Credits und Gold-Chips. 18+ | AGB gelten

Mit dem Prize Matcher bietet bet365 ein tägliches Gratis-Spiel an, bei dem du durch das Sammeln von Symbolen Belohnungen wie Freispiele, Gold-Chips oder Wett-Credits erhalten kannst. Die Werbeaktion läuft vom 26. Januar bis zum 30. März 2026. Um teilzunehmen, musst du ein teilnahmeberechtigter Kunde sein und seit der Eröffnung deines Kontos mindestens eine Einzahlung vorgenommen haben.

Damit du genau weißt, wie du deine täglichen Enthüllungen optimal nutzt und welche Regeln für die Gewinne gelten, haben wir dir alle wichtigen Details in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

Dein Weg zum Preis: Die Spielregeln im Überblick

Das Spiel basiert auf einem wöchentlichen Rhythmus. Jeden Montag um 17:00 Uhr Ortszeit wird dein Spielfeld zurückgesetzt, sodass du jede Woche eine neue Chance startest, Symbole für Preise zu kombinieren. Eine Gewinngarantie besteht für die Aktionszeiträume nicht.

Kategorie Details zum Spielablauf Tägliche Chance Du kannst jeden Tag ab 17:00 Uhr Ortszeit genau 3 Kacheln aufdecken. Verfall Nicht genutzte Enthüllungen verfallen täglich; sie sind nicht auf den nächsten Tag übertragbar. Wochen-Zyklus Die Aktion ist in Wochenzeiträume unterteilt (Montag 17:00 Uhr bis Montag 16:59 Uhr). Gutschrift Preise werden meist automatisch gutgeschrieben, es kann jedoch bis zu 72 Stunden dauern.

Bevor du dich an das tägliche Aufdecken der Kacheln machst, solltest du sicherstellen, dass dein Konto startklar ist – alle Details zur Anmeldung, zum aktuellen Bonus und dem passenden Code findest du in unserem umfassenden bet365 Guide für neue Spieler.

Preise und Nutzungsbedingungen

Wenn du die erforderliche Anzahl gleicher Symbole sammelst, gewinnst du Preise. Alle Gewinne unterliegen einer strikten 7-Tage-Frist – nutzt du sie nicht innerhalb einer Woche nach Beanspruchung, werden sie entfernt.

Preistyp Wert & Aktivierung Wichtige Regeln Freispiele Wert 0,10 € bis 0,20 €. Annahme per Pop-up im Spiele-Konto oder in der Sport-App. Keine Überschlagsbedingungen; Gewinne sind nach eigenem Ermessen auszahlbar. Gold-Chips Wert 1,00 € pro Chip. Annahme beim Öffnen eines Playtech-Spiels im Pop-up. Keine Überschlagsbedingungen; nutzbar in teilnehmenden Spielen (siehe Schiebeleiste). Wett-Credits Beanspruchung unter „Meine Angebote“ im Sport-Konto-Menü. Nicht auszahlbar; Einsatzwert ist nicht in den Gewinnen eingeschlossen.

Wichtige Details zu den Wett-Credits

Solltest du Wett-Credits gewinnen, werden diese deinem Wett-Credits-Guthaben hinzugefügt. Wenn du innerhalb der 7-Tage-Frist weitere Credits gewinnst, verfällt das gesamte Guthaben 7 Tage nach der letzten Hinzufügung.

Beachte, dass Wett-Credits Einschränkungen unterliegen:

Auszahlung: Bei einer Wette mit 10 € Einsatz zu einer Quote von 3.00 erhältst du bei Wett-Credits nur den Nettogewinn von 20 €, während ein Echtgeldeinsatz 30 € einbringen würde.

Bei einer Wette mit 10 € Einsatz zu einer Quote von 3.00 erhältst du bei Wett-Credits nur den Nettogewinn von 20 €, während ein Echtgeldeinsatz 30 € einbringen würde. Ausschlüsse: Credits können nicht für Totowetten, Colossus-Wetten, Jackpots, Lotto-Wettmöglichkeiten oder Fantasy-Sport genutzt werden. Auch Banken, bedingte Wetten oder Teaser sind ausgeschlossen.

Credits können nicht für Totowetten, Colossus-Wetten, Jackpots, Lotto-Wettmöglichkeiten oder Fantasy-Sport genutzt werden. Auch Banken, bedingte Wetten oder Teaser sind ausgeschlossen. Kombi-Boosts: Mit Wett-Credits platzierte Wetten qualifizieren sich nicht für Fußball-, Tennis- oder Multi-Sport-Kombi-Boosts.

Mit Wett-Credits platzierte Wetten qualifizieren sich nicht für Fußball-, Tennis- oder Multi-Sport-Kombi-Boosts. Ungültige Wetten: Bei einem „Push“ (Gewinnmöglichkeit bestand) wird der Credit-Einsatz nicht erstattet. Nur wenn keine Gewinnmöglichkeit bestand (z. B. Spieler nimmt nicht teil), erfolgt eine Erstattung.

Bet365 behält sich das Recht vor, Identitätsnachweise anzufordern, bevor Preise gutgeschrieben werden, und kann bei Missbrauch oder Fehlern Gutschriften zurückfordern oder ändern.