Focken: "Fühlt sich so an, als wäre der Einsatz umsonst gewesen"

“In Anbetracht der jetzigen Lage fühlt es sich so an, als wäre der Einsatz umsonst gewesen. Das kann ich nicht anders deuten. Ich denke, diese Frage stellt sich jeder Soldat, der das verfolgt hat”, sagte der 37-Jährige der Bild am Sonntag. Focken ist der erste einsatzgeschädigte Bundeswehr-Soldat, der für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) bei den Paralympics am Start ist.