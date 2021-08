Haven Shepherd: Vater wollte sie mit Bombe töten, nun ist sie Paralympics-Heldin

Shepherd wurde geboren als Do Thi Thuy Phoung in der vietnamesischen Provinz Quang Nam am Südchinesischen Meer. Ihre Eltern waren arm und empfanden ihre Geburt als Schande - sie kam nach einer außerehelichen Affäre zur Welt, was in dem traditionell geprägten Umfeld, in das sie hineingeboren wurde, nicht akzeptiert wurde.