Para-Schwimmerin Verena Schott holt erneut Bronze

Die erst 17-jährige Mira Jeanne Maack (Berlin) kam in der Startklasse SM4 über 200 m Lagen in 3:04,78 auf Platz sechs. Gina Böttcher (Potsdam) über 150 m Lagen in der gleichen Startklasse sowie Justin Kaps (Berlin) über 100 m Freistil in der Startklasse S10 hatten jeweils die Endläufe verpasst.