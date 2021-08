Para-Star Rehm wirbt beim Supercup für Paralympics

Bereits am Sonntag waren die deutschen Leichtathleten nach Japan aufgebrochen, um sich in den Trainingsquartieren in Miyazaki und Shimabara auf die anstehenden Wettkämpfe vorzubereiten. Der größte Teil des DBS-Aufgebots wird am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Tokio verabschiedet.