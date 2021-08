Paralympics, Judo: Topfavorit Nikolai Kornhaß scheitert früh

Nach den am Freitag ebenfalls überraschend früh gescheiterten Brussig-Schwestern Carmen und Ramona ist sein Aus die nächste Enttäuschung für die deutschen Judoka. Es drohen die ersten Spiele ohne Edelmetall seit Sydney 2000, einzig Oliver Upmann kann das in der Startklasse bis 100 kg am Sonntag noch verhindern.