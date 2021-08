Paralympics: Rollstuhlbasketballer verlieren dramatisch

Die Rollstuhlbasketballer des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) gewannen zuletzt 1992 in Barcelona eine Medaille, in Japan soll diese Serie enden. Gegen den Topfavoriten führte Deutschland nahezu über die komplette Spielzeit, doch im letzten Viertel schafften die US-Amerikaner die Wende. Nächster Gegner ist am Freitag Weltmeister Großbritannien. "Dann müssen wir nochmal so ein Spiel runterspulen", forderte Zeltinger.